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共軍萬噸大驅「南昌艦」首參演 陸媒直擊中俄海上軍演

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
當地時間10月15日，中俄「海上聯合—2021」演習進入實兵演練階段，海軍南昌艦在航行機動。 (中共人民海軍官方微信號)
當地時間10月15日，中俄「海上聯合—2021」演習進入實兵演練階段，海軍南昌艦在航行機動。 (中共人民海軍官方微信號)

據大陸央視報導，10月14日，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習俄羅斯彼得大帝灣附近海域開幕，演習以「維護海上戰略通道安全」為課題，錘煉部隊實戰本領，提高兩國海軍共同應對海上安全威脅、維護地區和平穩定的能力。

據報導，此次演習，中方艦艇編隊指揮艦、055型萬噸級驅逐艦「南昌艦」首次出國參加軍事演習，引起了廣泛關注。在10月15日開展的對海上目標射擊演練中，「南昌艦」在試射階段就準確命中拖靶，接下來的實射階段更是接連命中，贏得中俄雙方參演官兵的陣陣掌聲。

報導並指，在中俄聯合軍演中，通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛……雙方在聯演中提升了兩國兩軍戰略互信水平、增進了海軍間的傳統友誼、鍛煉提高了海上聯合行動能力。

中俄「海上聯合-2021」演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海域展開多個課目演練。這是中國海軍參演艦艇駛向演練海域。 (中共人民海軍官方微信號)
中俄「海上聯合-2021」演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海域展開多個課目演練。這是中國海軍參演艦艇駛向演練海域。 (中共人民海軍官方微信號)

演習 海軍 俄羅斯

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