共軍萬噸大驅「南昌艦」首參演 陸媒直擊中俄海上軍演

據大陸央視報導，10月14日，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海域開幕，演習以「維護海上戰略通道安全」為課題，錘煉部隊實戰本領，提高兩國海軍共同應對海上安全威脅、維護地區和平穩定的能力。

據報導，此次演習，中方艦艇編隊指揮艦、055型萬噸級驅逐艦「南昌艦」首次出國參加軍事演習，引起了廣泛關注。在10月15日開展的對海上目標射擊演練中，「南昌艦」在試射階段就準確命中拖靶，接下來的實射階段更是接連命中，贏得中俄雙方參演官兵的陣陣掌聲。