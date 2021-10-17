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女太空人遇上月經怎麼辦？ 專家作出解釋

香港01 / 陳進安
執行神舟十三號載人飛行任務的大陸美女太空人王亞平。中新社
執行神舟十三號載人飛行任務的大陸美女太空人王亞平。中新社

神舟十三號載人飛船在昨日（16日）凌晨0時23分在酒泉衛星發射中心成功發射升空，當中王亞平還將成為首名進駐中國空間站的女太空人，亦將成為中國首位實施出艙活動的女太空人。對於如何保障女太空人的長期在軌工作生活，乃至遇上月經怎麼辦等問題，全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩接受中新社採訪時一一解讀。

龐之浩表示，男女太空人的選拔與訓練標準基本一樣，沒有針對女太空人的特殊選拔和訓練標準，但因空間站太空任務比較複雜，所以大家會進行分工，有飛行專家（也叫太空駕駛員）及有任務專家（即太空飛行工程師）之分，甚至還有載荷專家。

而縱觀全球，大部分的女太空人都是任務專家，這與生理、心理情況有一定關係，例如女性脂肪較多，平均身高矮、體重輕、有氧運動消耗的能量也低。同時，在微重力環境下，女太空人的雌激素水平和鎂的代謝較優，體內鐵含量低，故被認為較適合在太空長期生活。

龐之浩續指，根據女性生理特點和生活需要，他們確實應該做些特殊準備，如根據女太空人的身材特製飛船座椅，並定制了專門的艙內太空服，尤其是做了適合女性的手套，亦調整了大小便收集系統的高度距離。

另外，他們還配置了巧克力、甜點和補血用品。而根據是次任務需求，天舟三號還為女太空人提供了衛生用品、少量無毒化妝品。

至於月經問題，龐之浩表示，實踐表明女太空人在太空月經基本正常，但是月經期間進行太空行走，容易得減壓病，故屆時一般不進行太空行走。

而何為減壓病，據公開資料顯示，減壓病俗稱「潛水夫病」或「沉箱病」，泛指人體因周遭環境壓力急速降低時造成的疾病。減壓病會因太空人進行太空漫步或艙外活動時，太空衣內的壓力較艙內壓力低時而發生，發病症狀主要包括皮膚皮疹、虛脫、關節痛、視覺障礙等。

另一方面，中國多次公開表示歡迎外國太空人加入空間站，對此龐之浩透露，已經有數名外國太空人在中國訓練，包括在煙台進行救生訓練，均為空間站的老手。

他又指外國太空人可能帶來新的實驗和先進儀器，使中國空間站快出成果、多出成果，提高空間站效率。對於加入外國太空人的時機，他認為在兩個實驗艙對接到核心艙後就可以了。

延伸閱讀：

神舟十三號｜航天員名單公布　中國太空站如何挑選航天員？

神舟十三號｜王亞平將成中國首位出艙女航天員　曾執行過神十任務

文章授權轉載自《香港01》

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