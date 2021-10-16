外國情報人員潛伏？港保安局長：有間諜在「黎智英報館」穿針引線

香港保安局局長鄧炳強今日表示，保安局正研究在《基本法》第23條立法當中加入間諜罪。鄧炳強接著透露，間諜行為早於2019年已在香港出現，「在一宗控告勾結外國勢力危害國家安全的案件，被告認罪，透露有前外國情報人員潛伏在『黎智英報館』穿針引線。」

星島日報報導，鄧炳強指：「在一宗控告勾結外國勢力危害國家安全的案件，兩名被告陳梓華、李宇軒他們在案中認罪，透露的案情，有一名前外國情報人員去了黎智英的報館工作，從而穿針引線，引誘兩名年輕人去外國從事危害國家安全的事，這兩人的角色是甚麼，值得大家想想。」

鄧炳強點名提到間諜行為早於2019年已在香港出現，目前有否跡象顯示香港仍有間諜問題？鄧炳強表示，在地緣政治的環境下，相信中美角力不會停止，並指部分國家希望繼續利用香港作為工具危害國家安全。他認為，相關威脅不會停止，又指若有人認為威脅會停止或是有點天真。