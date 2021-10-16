港保安局長：基本法23條立法應加入間諜罪

香港保安局局長鄧炳強16日表示，因有情報人員曾在香港蘋果日報創辦人黎智英的報社工作，有關部門正研究將香港「基本法」第23條立法加入間諜罪。

據陸媒海外網報導，香港特首林鄭月娥在施政報告中曾提及「基本法」第23條立法，希望能與「港版國安法」相互補充。

鄧炳強16日稱，正研究將「基本法」第23條立法加入間諜罪。

他說，李宇軒及陳梓華被控串謀勾結外國或境外勢力案中，李陳二人曾供認，有一個「外國前情報人員」黎智英報社工作。鄧炳強認為，這反映出間諜行為早在2019年已在香港出現。

鄧炳強表示，「基本法」第23條立法有必要制裁間諜行為，因為有些國家希望利用香港作為其工具，危害中國國家安全。如果有人認為香港間諜威脅會停止，那才是「有些天真」。

鄧炳強並指，多數香港人理解國家安全是迫切問題，並相信目前是「基本法」第23條推行立法的最佳時機。港府會向社會解釋清楚，也會做適當的諮詢。