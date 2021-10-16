快訊

虎豹潭6人落水失蹤…主辦方無立案 議員批：戶外活動三不管地帶

虎豹潭暴漲溪水沖走6人 侯友宜下令查業者有無證照

雙十過後 陸解放軍再釋出越海偵查監視軍演影片

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中共解放軍陸軍軍某兩棲重型合成旅近日在閩南某海域模擬近岸島嶼越海偵查監視。（圖／取自央視軍事）
中共解放軍陸軍軍某兩棲重型合成旅近日在閩南某海域模擬近岸島嶼越海偵查監視。（圖／取自央視軍事）

繼雙十國慶期間，中共解放軍10日、11日連續釋出兩部軍演影片後，16日又再度釋出。中共解放軍陸軍軍某兩棲重型合成旅近日在閩南某海域模擬近岸島嶼越海偵查監視，組織整建制跨海偵察行動演練，錘鍊打仗能力。

據央視軍事報導，近日，中共解放軍陸軍第73集團軍某兩棲重型合成旅偵察分隊於閩南某海域模擬近岸島嶼越海偵察監視，依照作戰命令，向數十公里外的任務地域集結，組織整建跨海偵查演練。

影片中可以看到，解放軍軍隊借助夜色掩護，武裝偵察分隊無動力操舟抵近目標島嶼附近海域，在距離岸灘3千公尺時，隊員們採取武裝泳渡的方式向岸邊接近，是為了避免暴露身分，而軍隊徒手攀岩、潛伏滲透、武裝捕俘，軍隊高強度、跨晝夜錘煉打仗能力。

解放軍 中共 陸軍

延伸閱讀

影／兩岸準戰爭? 馬英九：若邱太三是國防部長，我比較會相信

CNN：各界密切關注台海 中印邊界爭端恐先失控

華視總經理稱雙十「為幽靈國慶生」 藍委：領幽靈台幣委屈他了

習近平「審判台獨」出招 蔡英文「兩國關係」險棋

相關新聞

抗中升級？陸智庫：美加軍艦15日疑似聯合穿越台海

大陸智庫「南海戰略態勢感知」指出，衛星影像顯示，10月15日上午10時許，台灣海峽南口發現一艘美軍勃克級驅逐艦和一艘加拿...

大陸神舟13號順利升空 一年內兩度將航天員送上太空

大陸「神舟13號」載人飛船16日零時23分順利升空，成功將三名航天員翟志剛、王亞平、葉光富送入太空，並於6時56分與太空...

中國、不丹拚建交 簽邊境備忘錄、加速劃定國界

中國與不丹政府代表14日透過視訊簽署諒解備忘錄，宣示兩國將加速邊界談判進度，並推動雙方建交。中國共有14個陸地鄰國。包括...

外國情報人員潛伏？港保安局長：有間諜在「黎智英報館」穿針引線

香港保安局局長鄧炳強今日表示，保安局正研究在《基本法》第23條立法當中加入間諜罪。鄧炳強接著透露，間諜行為早於2019年...

孫亞夫：大陸若對台使用武力 定是被台獨和外國逼出來的

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫16日表示，希望台灣民眾能够理解大陸方面不承諾放棄使用武力的立場，這一立場絕不是針對台灣同胞...

晚台灣40年！陸今年才設國家公園 主因地方難捨門票財

大陸國家主席習近平12日以視訊參加在昆明舉辦的「生物多樣性公約」締約方大會時宣布，設立第一批共5座國家公園。這是中國大陸歷史上首次，更是一次實踐自然保育理念的重要宣示，包括了三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山，5座國家公園保護面積達23萬平方公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。