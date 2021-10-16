雙十過後 陸解放軍再釋出越海偵查監視軍演影片

繼雙十國慶期間，中共解放軍10日、11日連續釋出兩部軍演影片後，16日又再度釋出。中共解放軍陸軍軍某兩棲重型合成旅近日在閩南某海域模擬近岸島嶼越海偵查監視，組織整建制跨海偵察行動演練，錘鍊打仗能力。

據央視軍事報導，近日，中共解放軍陸軍第73集團軍某兩棲重型合成旅偵察分隊於閩南某海域模擬近岸島嶼越海偵察監視，依照作戰命令，向數十公里外的任務地域集結，組織整建跨海偵查演練。

影片中可以看到，解放軍軍隊借助夜色掩護，武裝偵察分隊無動力操舟抵近目標島嶼附近海域，在距離岸灘3千公尺時，隊員們採取武裝泳渡的方式向岸邊接近，是為了避免暴露身分，而軍隊徒手攀岩、潛伏滲透、武裝捕俘，軍隊高強度、跨晝夜錘煉打仗能力。