前9個月訪港旅客大跌逾98% 港府冀望大型活動與陸通關

香港旅發局公布，受新冠病毒疫情及全球旅遊限制影響，今年1至9月期間累計訪港旅客人數約有6.3 萬人次，整體按年下跌98.2%。港府正積極舉辦活動，曝光香港正面形象，以及冀望與中國大陸實施下一階段通關工作。

據港媒星島日報報導，今年1月至9月份累計，來自大陸的旅客有4萬6051人，按年跌98.3%、非大陸短途旅客有7009人按年跌98%、非大陸長途旅客有6547人，按年跌98%、來自新市場的旅客有2487人，按年跌95.3%，期內整體訪港旅客則有6萬3105人，按年跌98.2%。

旅發局表示，正積極籌備在未來數月重新開展多項大型盛事活動及在巿場的宣傳推廣工作，當中包括「香港美酒佳餚巡禮」、「香港除夕倒數」，以及「賞你遊」活動，期望持續推動香港正面氣氛，刺激經濟，支持旅遊、餐飲及零售業界，並維持香港在大陸及國際的曝光和正面形象。

另據港媒香港電台則報導，香港特首林鄭月娥強調，希望盡快與中國大陸專家展開有關通關的下一階段工作。9月15日起推出的「來港易」計劃，目前只適用於廣東省，接受核酸檢測就可免檢疫入境香港，已經接待7000多人，但返回大陸時仍需要檢疫。

林鄭月娥稱，港府需就通關問題與中國大陸有關部門對接，雙方在上月底已經對接一次，視乎中央聯防聯控或者衛健委，對於香港的抗疫工作還有何完善之處，才令他們放心讓人回大陸時免除隔離檢疫。