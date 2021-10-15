中國大陸與不丹簽署邊境備忘錄 推進雙方建交

中國大陸14日與不丹政府代表簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」，大陸外交部副部長助理吳江浩表示，相信這能加快兩國劃界談判、推動兩國建交進程作出富有意義的貢獻。

大陸與不丹簽署邊界相關協議，由於這項發展攸關印度國家安全，因此新德里正密切關注後續發展。不丹夾在印度與中國大陸之間，成為中印區域角力的必爭之地，長期以來，不丹的外交政策受制於印度。

據大陸外交部網站消息，吳江浩表示，中國和不丹是山水相連的友好鄰邦，兩國人民的傳統友誼源遠流長。相信雙方簽署的「備忘錄」將為加快兩國劃界談判、推動中不建交進程作出富有意義的貢獻。

他強調，中方將遵循「習近平外交思想」，踐行「親誠惠容」的周邊外交理念，同不丹做平等相待、和平共處、互利共贏的好鄰居、好朋友、好夥伴。

不丹代表、外交大臣丹迪．多吉表示，雙方簽署「備忘錄」具有歷史性意義，是雙方多年共同努力和真誠合作的結果。不丹將與中方一道落實好「備忘錄」，堅定不移推進兩國劃界談判工作，致力於加強兩國關係。

根據不丹外交部說法，不丹與中國大陸自1984年以來，已舉行了24輪的談判與10輪的專家層級會議。印度的觀察人士認為，中國大陸在不丹的活動，目的多半是指向印度。