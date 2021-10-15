美國學者呼籲：不要把台灣當成對付中國大陸的武器

據香港中評社報導，美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）再度呼籲美國，不要把台灣當作反華武器，否則台灣2,300萬人被當槍使，可能使台灣逐漸失去美國民主黨人的支持。她還懇請媒體不要引用軍事鷹派消息，渲染台海戰爭即將爆發。

報導稱，任雪麗是在布魯金斯學會12日舉行的一場線上研討會上發出前述呼籲。這是任雪麗近日第二度在公開場合呼籲美國不要把台灣當作對付中國大陸的武器。

中評社指出，本月初在芝加哥全球事務委員會一場討論會上，任雪麗就曾表示，有些美國人自以為在支持、幫助台灣，實際上卻把台灣置於更危險的境地。

在12日這場研討上被問到有關美國兩黨對台灣的跨黨派支持時，任雪麗表示，從前主要是共和黨人和保守派關心台灣，但隨著台灣民主化，台灣在民主黨中有了越來越多的朋友。過去幾十年，支持台灣已成為美國為數不多的跨黨派外交政策議題之一。

但任雪麗話鋒一轉說，讓她感到擔心的是，美國現在一些專家和決策者的方向性趨勢，即越來越把台灣當作美國可以在對華「新冷戰」甚至「新熱戰」中使用的武器。

任雪麗指出，在這種情形中，台灣有失去民主黨支持的風險。因為按照那些對付中國必須採取更加鷹派的做法和想搞倒中國的主張，台灣會被當作美國這麼做的資產。

她認為，這已經開始侵蝕左派對於台灣的熱情。她表示，如今在關於台灣的公共論壇上，她經常聽到左派提問美國是否應當拋棄台灣，因為美國支付不起用台灣來對付中國的代價。

任雪麗說，如果台灣真的在美國成為被聚焦的對付中國的工具，那在許多層面對台灣將是災難性的，包括在跨黨派支持台灣方面。

她表示，自己贊成美國學界和公眾就台灣面臨的現實做嚴肅的討論，但如果談論的內容是利用台灣作為反華武器，來應對美國面臨的威脅，則其後果比不討論更糟糕，因為這將是一種錯誤的訊息—使台灣人民「非人性化」，削弱台灣有價值的東西，把台灣2,300萬人變成「槍桿子」（the barrel of a gun）。

美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）在同一場研討會中則表示，中短期內，中國大陸對於台灣的威脅不在軍事攻擊上，而是在心理上削弱台灣人民對於未來的信心，所以擴大美台經貿關係應是比較好的因應之道。