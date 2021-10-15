捷克邀訪吳釗燮 陸使館警告：中國已是第二大貿易夥伴

捷克參議院外交、國防和安全委員會13日通過決議，歡迎外交部長吳釗燮於本月底參加在捷克首都布拉舉行的關於台灣的會議。中國大陸駐捷克大使館對此表達強烈不滿和堅決反對，並痛批捷克參議院外委會持續炒作涉台問題，粗暴干涉中國內政。

大陸駐捷克大使館微信公號15日發表的「駐捷克使館發言人就涉台問題答問」並提醒捷克，中國已成為捷克全球第二大、歐盟外第一大貿易夥伴。希望捷方充分認識台灣問題的高度敏感性，確保中捷戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民。

外交部歐洲司司長陳立國14日證實，吳釗燮確實收到相關邀請，並已指示代表處就近協調聯繫。此外，國發會主委龔明鑫20日也將率領經貿投資考察團，搭乘國籍航空包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛三國。

中國大陸駐捷克大使館15日發表的聲明強調，堅持一個中國原則是中國同捷克等世界各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。中方對建交國同台灣地區開展民間經貿往來不持異議，但堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式官方往來。

大陸駐捷克大使張建敏9月底在大陸國慶線上招待會上發表講話時曾指出，今年上半年，捷克方面統計的中捷貿易總額達到185億美元，年比增長28.6%。

張建敏稱，只要雙方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重彼此核心利益和重大關切，中捷戰略夥伴關係就能夠行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民。