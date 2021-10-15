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憂台海危機 美民調：台灣對潛在衝突擔憂比一般認為高

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
共機近期頻繁擾台。圖為我空軍F-16戰機（左）監控共機。圖／國防部提供
共機近期頻繁擾台。圖為我空軍F-16戰機（左）監控共機。圖／國防部提供

台海面臨兵兇戰危之境，美國智庫布魯金斯13日公布的民調顯示，台灣人對對潛在衝突的擔憂比一般認為的還要強烈。

10月以來超過150架次共軍戰機侵擾我西南防空識別區。據環球網報導，美國智庫布魯金斯的民調顯示，有57.6%的受訪者表示，他們擔心台海會爆發戰爭，且這種「恐懼」已跨越政黨派別，民進黨與國民黨的支持者都對戰爭的可能性感到擔憂，但國民黨支持者比民進黨支持者更擔心會打仗。

調查也發現，台灣民眾對軍事衝突的恐懼沒有年齡之分，每個年齡層受訪者的這一比例大概都在6成。另有近8成的受訪者認為大陸對台灣的軍事行動頻率在過去6個月有所增加，這也代表台灣人能夠明顯感受兩岸關係的變化。

調查報告同時表示，雖然當共軍侵擾台灣防空識別區時，台灣社會通常不會有很大反應，但民眾確實注意到這些訊息。報告指出，他們似乎也比許多美國決策者更清楚，來自中國的軍事壓力持續增加。不過，雖然對局勢感到擔憂，但大多數受訪者仍然認為，現在還不是恐慌的時候。

國防部長邱國正此前曾表示，當下的情勢，是他從軍以來最嚴峻的時候。陸委會主委邱太三更稱，專家認為這已經達到「準戰爭」的布局，但還不能代表進入「準戰爭」的狀態。

戰爭 美國 台灣人

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