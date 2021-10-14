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習近平：續推「一帶一路」 將建中國國際可持續交通創新和知識中心

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。圖／取自新華社
中共總書記習近平。圖／取自新華社

中共總書記習近平14日表示，大陸將繼續推進共建「一帶一路」，加強與各國基礎設施互聯互通，以及加快建設綠色絲綢之路和數位絲綢之路。他並宣布，中方將建立中國國際可持續交通創新和知識中心，為全球交通發展獻力。

據新華網報導，習近平在第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式上作上述表示。

他說，要推進互聯互通，建設開放型世界經濟，不搞歧視性、排他性規則和體系，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。要加強基礎設施「硬聯通」、制度規則「軟聯通」，促進陸、海、天、網互聯互通。

習近強調，要發揮交通先行作用，加大對貧困地區交通投入，讓貧困地區經濟民生因路而興。要加強南北合作、南南合作，為最不發達國家、內陸發展中國家交通基礎設施建設提供更多支持，促進共同繁榮。

習近平也表示，要加快形成綠色低碳交通運輸方式，加強綠色基礎設施建設，推廣新能源、智慧化、數位化、輕量化交通裝備，鼓勵引導綠色出行，讓交通更加環保、出行更加低碳。

習近平 一帶一路 中共

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