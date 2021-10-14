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習近平談民主 要看國家領導層能否依法有序更替

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。圖／新華社
中共總書記習近平。圖／新華社

中共總書記習近平14日在中共中央人大工作會議上表示，一個國家的民主，應由這個國家的人民來評判，不應由外部少數人指手畫腳來評判。他稱，評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，人民群眾能否暢通表達利益要求，國家決策能否實現科學化、民主化，權力運用能否得到有效制約和監督等。

中共在習近平主政時期多次強調制度自信，據新華社報導，習近平在14日舉行的人大工作會議上強調，人民代表大會制度符合大陸國情與實際，是中共領導人民在人類政治制度史上的「偉大創造」。

習近平表示，民主是全人類的共同價值，是中國共産黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。他稱，「評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。」

習近平還強調，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。

他表示，實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。

習近平也稱，要堅持中國特色社會主義政治發展道路，堅持和完善人民代表大會制度，加強和改進新時代人大工作，不斷發展全過程人民民主。

習近平 中共

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