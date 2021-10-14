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陸國慶派25架共機擾台 邱太三爆：美派軍機潛入「中共渾然未知」

國台辦稱：統一是正義的事業 得到國際廣泛支持

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（新浪微博照片）
大陸國台辦發言人馬曉光。（新浪微博照片）

大陸國台辦發言人馬曉光14日發表千字長文，批評台灣攻擊聯合國大會2758號決議，「是為謀求台灣獨立編織謊言，是十分危險的謀獨挑釁」。他還稱，「中國的統一事業是正義事業，得到國際社會的廣泛擁護和支持」。

馬曉光稱，「民進黨當局以各種方式不斷歪曲攻擊聯合國大會第 2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則，這本質上是「企圖否認台灣是中國一部分」。

他稱，「台灣是中國的台灣，歷史和法理十分清楚」。馬曉光批評，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，長期散布台獨史觀，欺騙台灣民眾和國際輿論，公然挑戰國際社會公認的法理與事實，但改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。」

馬曉光指，「多年來的實踐充分證明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣的主權。中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。」

他批評稱，「民進黨當局歪曲攻擊聯大2758號決議，聲稱要為台灣謀取國際空間，目的是為製造政治事端。」

馬曉光稱，「關於中國台灣地區參與國際組織及其活動問題，我們（大陸）的立場和國際社會共識十分明確，那就是必須在一個中國原則基礎上加以解決。2009年至2016年，中國台灣地區得以中華台北名義、觀察員身份參與世衛大會，就是在一個中國原則前提下，通過兩岸協商解決的。」

馬曉光還表示，「2016年以來，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸協商的政治基礎，直接導致中國台灣地區無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。」

馬曉光 民進黨 聯合國

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