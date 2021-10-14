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美國務次卿、助卿會蕭美琴 國台辦：美勿製造新麻煩

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（中國網照片）
大陸國台辦發言人馬曉光。（中國網照片）

美國國務次卿費南德茲、亞太事務助卿康達與我駐美代表蕭美琴會面，大陸國台辦14日表示，敦促美國不與台灣進行任何形式的官方往來，不給台海形勢製造新的麻煩。

大陸國台辦發言人馬曉光稱，「敦促美國政府以實際行動恪守一個中國原則和在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，不與台進行任何形式的官方往來，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，不給台海形勢製造新的麻煩。」

馬曉光強調，「我們正告民進黨當局，企圖通過勾結外部勢力謀獨挑釁，只會給台灣帶來災難」。

美國國務院有關官方推特13日發布費南德茲、康達會晤中華民國駐美代表蕭美琴的照片及推文。

大陸駐美國大使館痛斥美國，「不要幻想一邊尋求中方支持配合，一邊恣意妄為在台灣問題上挑戰中方紅線。中方絕不吃這一套。」並表示堅決反對。

美國 馬曉光 國台辦

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