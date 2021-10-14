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陳同佳離開安全屋 陸委會再呼籲港方回應司法互助請求

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為2019年10月23日陳同佳（左）在聖公會教省秘書長管浩鳴（右）陪同下出獄。圖／美聯社
圖為2019年10月23日陳同佳（左）在聖公會教省秘書長管浩鳴（右）陪同下出獄。圖／美聯社

香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨證實，在台涉嫌殺害女友的港人陳同佳，已在6月離開安全屋，但其願意赴台自首的意願不變。管浩鳴此前多次表示，陳同佳無法取得赴台簽證。陸委會14日對此表示，港府應務實回應早先由我方提出的司法互助請求，才能將犯嫌繩之以法，實現司法正義。

陳同佳案狀況不明朗，台港仍深陷司法與政治角力戰之中，隨著陳同佳因受刑完洗黑錢罪，以及離開安全屋的消息傳開，被害者潘曉穎的家屬只能眼睜睜看著陳同佳「逍遙法外」。

陸委會14日回應，陳同佳犯案後即潛逃回港，基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，我方已一再呼籲港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，才能將犯嫌繩之於法，實現司法正義。

陸委會稱，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。對於港方一貫消極、推諉、卸責的說法與態度，陸委會表示遺憾，呼籲港方負起應有責任，與我方商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道。

陳同佳 司法 陸委會 管浩鳴

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