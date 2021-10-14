美指北京壓迫台灣與其他盟友 陸回嗆：挑撥離間

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）稱中國加大恐嚇壓迫台灣與其他夥伴盟友，包括在台灣附近東海和南海加緊軍事活動，破壞地區穩定。大陸外交部14日表示對此強烈不滿，堅決反對。（圖／取自大陸外交部網站）
美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）稱中國加大恐嚇壓迫台灣與其他夥伴盟友，包括在台灣附近東海和南海加緊軍事活動，破壞地區穩定。大陸外交部14日表示對此強烈不滿，堅決反對。（圖／取自大陸外交部網站）

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）稱中國加大恐嚇壓迫台灣與其他夥伴盟友，包括在台灣附近東海和南海加緊軍事活動，破壞地區穩定。大陸外交部14日再回擊「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」批評美方「挑撥離間地區國家與中國關係，對外發出極為錯誤和不負責任的信號，中方對此強烈不滿，堅決反對。」

澎湃新聞報導，針對柯比言論，大陸外交部發言人趙立堅14日於例行記者會上表示，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」中方有關舉措是維護國家主權安全、領土完整和自身權益的正當合理措施。

趙立堅說，「美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，蓄意利用有關問題，挑撥離間地區國家與中國關係，對外發出極為錯誤和不負責任的信號，中方對此強烈不滿，堅決反對。」

他批評，一段時間以來，美方在售台武器、加強美台軍事聯繫等方面動作不斷，包括頒布7.5億美元（約新台幣213億元）售台武器計畫、美軍機降落台灣、軍艦頻頻過航台灣海峽等，「持續在南海和中國周邊興風作浪，炫耀武力，人為挑動地緣政治對抗，這充分暴露了美國是地區和平穩定破壞者、團結合作攪局者、麻煩製造者的真面目。」

趙立堅強調，美方應嚴肅對待中方立場和關切，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止在台灣、海上等問題上發表不負責任的言論。

美國 趙立堅 南海

延伸閱讀

美軍再提三個聯合公報 拜登面對台海是回歸傳統還是無計可施

入秋後最強冷空氣來襲 大陸多地將「一夜入冬」

美日澳印聯合軍演第2階段登場 日媒：牽制中國大陸

共機頻繁擾台 美國防部促停止施壓：增加誤判風險

相關新聞

俄羅斯總統普亭稱 中國大陸不需要動用武力統一台灣

俄羅斯總統普亭近日也對兩岸關係發表看法。據美國CNBC網站報導，普亭當地時間13日出席在莫斯科舉行的俄羅斯能源周論壇時表...

習近平：一個國家民主與否 不該由外部少數人來評判

中共中央人大工作會議13日至14日在北京召開，中共總書記習近平在會議上強調，要「堅持和完善人民代表大會制度，不斷發展全過...

中俄赴日本海軍演 環時：更像一場實戰

中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習，於14日上午舉行開幕式，據中共解放軍「人民海軍」公眾號指出，中方參演兵力分別來自...

港府：香港深圳西部鐵路 預計明年完成首階段研究

香港特首林鄭月娥發表最後一分「施政報告」，提出開拓香港新界北基建及發展藍圖，推動港深互通，其中最受矚目的是興建連接洪水橋...

美指北京壓迫台灣與其他盟友 陸回嗆：挑撥離間

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）稱中國加大恐嚇壓迫台灣與其他夥伴盟友，包括在台灣附近東海和南海加緊軍事活動...

馬雲香港露面 會晤商業夥伴 傳急售媒體股權

去年底螞蟻集團上市計畫遭中國官方強行終止後，阿里巴巴創始人馬雲遭當局限制不得離開中國的傳言不斷，不過據媒體報導，「消失」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。