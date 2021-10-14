美指北京壓迫台灣與其他盟友 陸回嗆：挑撥離間

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）稱中國加大恐嚇壓迫台灣與其他夥伴盟友，包括在台灣附近東海和南海加緊軍事活動，破壞地區穩定。大陸外交部14日再回擊「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」批評美方「挑撥離間地區國家與中國關係，對外發出極為錯誤和不負責任的信號，中方對此強烈不滿，堅決反對。」

澎湃新聞報導，針對柯比言論，大陸外交部發言人趙立堅14日於例行記者會上表示，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」中方有關舉措是維護國家主權安全、領土完整和自身權益的正當合理措施。

趙立堅說，「美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，蓄意利用有關問題，挑撥離間地區國家與中國關係，對外發出極為錯誤和不負責任的信號，中方對此強烈不滿，堅決反對。」

他批評，一段時間以來，美方在售台武器、加強美台軍事聯繫等方面動作不斷，包括頒布7.5億美元（約新台幣213億元）售台武器計畫、美軍機降落台灣、軍艦頻頻過航台灣海峽等，「持續在南海和中國周邊興風作浪，炫耀武力，人為挑動地緣政治對抗，這充分暴露了美國是地區和平穩定破壞者、團結合作攪局者、麻煩製造者的真面目。」

趙立堅強調，美方應嚴肅對待中方立場和關切，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止在台灣、海上等問題上發表不負責任的言論。