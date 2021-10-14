俄羅斯總統普亭稱 中國大陸不需要動用武力統一台灣

俄羅斯總統普亭近日也對兩岸關係發表看法。據美國CNBC網站報導，普亭當地時間13日出席在莫斯科舉行的俄羅斯能源周論壇時表示，中國大陸已經是世界第一大的經濟體，不需要動用武力來實現其統一台灣的目標，台海也沒有軍事對抗的威脅。

報導稱，在與CNBC主持人Hadley Gamble的對話中，普亭表示，中共中央總書記習近平9日在紀念辛亥革命110周年大會上的講話，顯示出兩岸和平統一的可能性，以及大陸「有關國家地位的態度」（philosophy of statehood），並顯示台海並沒有軍事衝突的威脅。

普亭說，「我認為中國大陸不需要動用武力。這是一個龐大且強大的經濟體，按購買力平價計算，中國現在已經超越美國成為世界第一大的經濟體。」

他表示，「通過增加這種經濟潛力，中國有能力實現其國家目標。我沒有看到任何威脅。」

習近平9日在紀念辛亥革命110周年大會上表示，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。」

他並重提「和平統一、一國兩制」，以及堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。

但習近平同時強調，分裂國家的人從來沒有好下場，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。