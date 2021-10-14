中俄赴日本海軍演 環時：更像一場實戰

中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習，於14日上午舉行開幕式，據中共解放軍「人民海軍」公眾號指出，中方參演兵力分別來自東部、南部、北部戰區海軍，包括解放軍055型萬噸級驅逐艦首艦南昌艦，和昆明艦、濱州艦、柳州艦等。演訓在日本海的彼得大帝灣附近海域舉行。

儘管大陸方面稱，這是中俄兩國海軍根據年度計劃作出的正常安排，但大陸鷹派官媒《環球時報》引述海軍研究院研究員張軍社解讀，參加此次演習的中國艦艇編隊不經集結準備、不經預先訓練直接趕赴演習區，使演練更加貼近實戰。

另，此次中俄海上聯合軍演地點為日本海彼得大帝灣，大陸軍事專家宋忠平表示，美、日、澳、印相互勾連，對中國和俄羅斯都構成嚴重的威脅，日本首相岸田文雄最近也表態，要把國防預算佔比從GDP的1%提高到2%。中俄在面臨地區局勢緊張、全球形勢惡化前提下，舉行大規模聯合軍演，有助於維護地區和平與穩定。

解放軍資訊顯示，此次聯合演習，中方將出動東部、南部、北部戰區海軍，包括南昌艦、昆明艦、濱州艦、柳州艦等新型導彈驅護艦，以及「東平湖」號綜合補給艦以及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等。

俄羅斯參演兵力包括大型反潛艦、護衛艦，以及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等。雙方將主要就通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開演練。

解放軍表示，此次演習在大變局大疫情背景下舉行，中方萬噸級驅逐艦、反潛巡邏機等多型平台首次出國參演，雙方還將使用多種新型武器彈藥開展實際使用武器演練。

宋忠平表示，南昌艦已多次進行過遠海訓練任務，表明南昌艦已經完全形成了戰鬥力和保障力。他補充，在先前的中俄聯演中，中國的殲20、殲16戰鬥機都現身參加演習，這都體現出中俄之間軍事互信已經達到了一個嶄新的高度，也是為了強化中俄戰略合作關係。

中俄海上聯合演習，自2012年迄今，已舉辦9次，其中2015年和2017年都是分二階段進行。