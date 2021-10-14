港府：香港深圳西部鐵路 預計明年完成首階段研究

香港特首林鄭月娥發表最後一分「施政報告」，提出開拓香港新界北基建及發展藍圖，推動港深互通，其中最受矚目的是興建連接洪水橋或廈村至深圳前海的港深西部鐵路。香港運輸及房屋局局長陳帆指出，港府已和深圳方面成立專辦商討，預計明年完成首階段研究。

香港經濟日報報導，「施政報告」規畫建立北部都會區將進一步加強深圳落馬洲河套地區港深創新及科技園與大陸城市的連接，香港政府也提出計畫興建連接洪水橋或廈村至深圳前海的港深西部鐵路，承接剛頒布的「前海方案」，大大發揮港深兩地於大灣區內「雙引擎」的作用，提高協同效益。

陳帆表示，深港西部鐵路預計明年完成第一階段研究，之後會研究路線、站點、造價及分攤合作機制等。

陳帆在一個電台節目中指出，「北部都會區」的交通運輸發展，會考慮多個因素，包括土地規畫及就業機會分布等。對於發展北部都會區後是否增加東鐵及西鐵線的壓力，他說，港府曾在屯馬線開通後檢視承載量，早上繁忙時段北上約占3成、南下約占6至7成，但由於出行模式可能受疫情影響，港府會在疫情舒緩或退卻時再研究。

至於鐵路北環線向東移的建設，他指出，有很多可行方案，例如，可以使用輕軌捷運系統，也可採用自動駕駛列車等。