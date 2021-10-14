司法死結難解  陳同佳赴台投案無望

香港01周三(10月13日)報道，在台灣殺害女友潘曉穎的疑犯陳同佳在3個月前已離開香港警方提供的「安全屋」，遷往偏遠深山等候赴台。

立場新聞也引述協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴指出，確認陳同佳「在6月份經評估後取消保護」，目前居住在「一個不會容易與市民接觸的地方」。

陳同佳2019年10月23日洗黑錢罪名刑滿出獄，管浩鳴向曾經傳媒強調，陳同佳回台自首的意願一直沒有改變。

香港01報道提到，保安局局長鄧炳強10月8日在記者會上被問到此事，表示「基於行動原因，不能透露」，管浩鳴9月指，陳同佳肯定會到台灣自首，但何時起行「不如你問台灣政府」。

報道引述消息透露，陳同佳受警方全天候保護已經超過20個月，「安排不可能長時間持續」，陳同佳離開安全屋後遷居遠離香港市區，警方也從一開始的「24小時貼身保護」，到後來減少人手並結束保護行動。陳同佳目前可如常上網、看電視不受限制，「自由度」比住在安全屋時高。

立場新聞報道，潘曉穎母親在9月21日曾再次公開質疑香港警方保護「殺人犯」，錄音呼籲希望繼續追究事件，要求港府在本屆任期之內解決案件，並重新考慮讓案件在香港審理。

2018年在台灣發生的這起殺人案，觸發香港政府修訂《逃犯條例》，繼而掀起史無前例的大型示威運動。經過幾個月的大型示威，特首林鄭月娥最終同意撤回《逃犯條例》修訂，但是至今沒有提出任何替代方案處理此宗殺人案。

台港司法角力

根據中央社9月20日報道，台灣陸委會被問到此事，再次強調「本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題」，並要港府「務實回應早先台灣提出的司法互助請求」。

香港方面則堅持要陳同佳「自動投案」，表示「香港有關司法協助的條例不適用於台灣，特區政府不可能違反法例」，要台方先批准陳同佳入境，雙方警務單位再展開行程安排研究。

台灣法務部2019年曾表示，陳同佳及被害人都是香港居民，據其了解香港檢警機關已掌握諸多未提供台方的在港證據，懷疑陳可能是在香港預謀犯案，所以香港並非完全沒有管轄權。

(綜合報道)

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