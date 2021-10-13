快訊

馬英九、王金平本周五高雄同框破冰 穿針引線的人是他

管浩鳴證實：陳同佳6月已離開安全屋

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
在台涉嫌殺害女友的陳同佳（中）。圖／路透
在台涉嫌殺害女友的陳同佳（中）。圖／路透

引發香港反送中運動的導火線、涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄已近2年，港警原提供安全屋供其居住，今日協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴證實，陳同佳在6月時已離開安全屋，但未透露他的新住所，形容是一個「不會容易與市民接觸的地方」。

據港媒明報報導，管浩鳴今晚說，警方經評估後，6月已取消對陳同佳的保護，陳同佳同月離開警方安全屋，暫不便透露他的新住處。陳同佳仍在香港，赴台自首意願亦不變，何時起行仍有待台灣方面批出簽證。

香港01的報導稱，陳同佳在3個月前已離開安全屋，住的地方遠離市區，位處深山的地方，警方起初仍提供有限度人身保護，之後全面撤走。消息人士說，陳同佳也沒有返回啟德啟晴邨居住，以免媒體的追訪。現在與母親偶爾同住，一日三餐有安排，日常生活如上網、看電視不受限制，他也形容陳同佳的身形比2年前圓潤不少。

港警表示，因應事件性質及背景，或相關人士所受潛在威脅，按風險程度提供不同保護。為確保行動的保安及機密性，相關安排不會公開。

陳同佳 香港 管浩鳴

延伸閱讀

港媒：警方不再向陳同佳提供安全屋

香港將把國安法 納入招聘公務員考核範圍

黎智英等7人 傳香港檢方擬加控國安法罪名

媒體：馬雲現身香港 螞蟻出售財新股份

相關新聞

梅克爾卸任前與習近平通話 北京稱其為「老朋友」

德國總理梅克爾卸任前，大陸國家主席習近平今日與梅克爾舉行視訊會議。習近平稱梅克爾是「老朋友」，也稱中德的發展證明國與國間...

北京定調蔡演說為兩國論 陸委會：互不隸屬是台海現狀

大陸國台辦今日定調蔡總統的國慶演說為「赤裸裸的兩國論」，陸委會回應稱，中華民國是主權獨立國家，成立比中華人民共和國早了3...

影／陸委會發布兩岸政策短片 強調「對話」解決分歧

在蔡英文總統國慶談話結束後，陸委會今天發布「和平、對等、民主、對話」的政策短片，其中更強調「對話」在兩岸關係上的將起到的...

中國永不翻身的劣跡藝人？宋冬野「毒犯更生」的復出論戰

「這他媽荒唐的人間幹掉了你的希望...」以《董小姐》一曲爆紅的中國民謠歌手宋冬野，於10月11日在微博個人帳號上發布長文，抱怨其演出又再一次遭舉報後被迫取消，呼籲官方讓已經從涉毒事件中改過自新的他擁有一條生路。此篇長文裡，宋冬野詳述了自2016年涉毒事件後的過程與心情——當初吸毒的誘惑、被拘留、遭網路和語言暴力、演出反覆遭舉報取消等——唯沒有得到網友的理解，反而引爆有關「劣跡藝人能否復出」以及「你能復出，那麼緝毒警察能復活嗎？」等爭議討論。不死心的宋冬野四處回應網友批評，但也落得帳號遭禁言的下場。一度劣跡過的藝人，難道注定萬劫不復？此段引言取自宋冬野《夢遺少年》的歌詞。

管浩鳴證實：陳同佳6月已離開安全屋

引發香港反送中運動的導火線、涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄已近2年，港警原提供安全屋供其居住，今日...

哈佛北京書院遷台 中國：反對人文交流政治化

針對美國哈佛大學「哈佛北京書院」將遷往台北，更名為「哈佛台北書院」，中國外交部發言人趙立堅今天說，中方高度重視保護留學生合法權益，反對任何將人文交流政治化的作法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。