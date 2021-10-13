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影／陸委會發布兩岸政策短片 強調「對話」解決分歧

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會今日發布「和平、對等、民主、對話」的政策短片。圖／取自短片截圖
陸委會今日發布「和平、對等、民主、對話」的政策短片。圖／取自短片截圖

蔡英文總統國慶談話結束後，陸委會今天發布「和平、對等、民主、對話」的政策短片，其中更強調「對話」在兩岸關係上的將起到的作用。

蔡總統的國慶談話，引發朝野與兩岸間的論爭，其中蔡指「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，今被大陸國台辦解讀為「赤裸裸的兩國論」。前總統馬英九近日批評，這樣的說法是「違憲」；國民黨主席朱立倫則言，蔡英文扭曲中華民國歷史成為「72年」是搞台獨。如今陸委會發布強調「對話」的政策短片，傳遞強烈的政策訊息。

今日（13日）傍晚，陸委會發布「和平、對等、民主、對話」的政策短片，這部短片全長共約1分36秒。陸委會並指，這支影片是傳達政府「維持現狀」、「善意對話」的不變立場，共同建構良性的兩岸關係。

陸委會指出，這部短片是以「對話」為主軸，是呼應蔡總統於「110年國慶演說」所表達之理念，兩岸解決分歧，必須透過平等對話，這是兩岸關係之核心關鍵。

影片當中引述蔡英文曾說的，「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

陸委會 國慶 蔡英文

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