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迎接北京冬奧 大陸要求華北各省鋼鐵減產、錯峰生產

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為北京2022年冬奧會海報於9月22日在北京發布。中新社
圖為北京2022年冬奧會海報於9月22日在北京發布。中新社

大陸業和信息化部辦與生態環境部連袂發布一份通知，要求北京、天津、河北、山西、山東、河南，今年11月15日至12月31日，必須確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務；明年1月1日至3月15日，必須以削減採暖季增加的大氣汙染物排放量為目標，各地鋼鐵企業錯峰生產比例不低於上一年同期粗鋼產量的30%。

2022年冬季奧運會將於明年2月4日至2月20日在北京舉行，北京帕運（大陸稱「冬殘奧會」）則將於明年3月4日至3月13日舉行。中國大陸向來會在舉辦重要國際會議或賽事期間，要求排汙較大的企業以停工等方式確保空氣品質。大陸此次要求華北地區鋼鐵業減產、錯峰生產，應與北京冬奧有關。

大陸前述兩部會13日發布「關於開展京津冀及周邊地區2021－2022年採暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知」。通知稱，此舉是為推動鋼鐵行業減汙降碳協同增效，促進高質量發展，持續改善區域環境空氣質量。

通知要求，前述這六個省份的省級工業和信息化、生態環境部門負責組織實施採暖季錯峰生產工作，制定本省市錯峰生產方案，並於本月20日前報送工業和信息化部、生態環境部。今年12月起，還必須每月15日前向工業和信息化部、生態環境部報送上月錯峰生產工作進展。

通知並要求各地，要透過電量分析、現場核查、運輸核查、衛星遙感等方式，持續跟蹤轄區內鋼鐵企業錯峰生產工作落實情況。並對不按證排汙、不執行錯峰生產、存在弄虛作假行為、錯峰生產期間超總量排汙的企業加大處罰力度。

北京 奧運

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