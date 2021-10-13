北京持續整肅官場 公布高官「懺悔書」警世

中國政府繼續「反腐」工作，中紀委周三(10月13日)公布貴州省政協原黨組書記、主席王富玉在遭到開除黨籍後因為涉嫌受賄被提起公訴。

根據起訴內容，王富玉「利用擔任海南省瓊山市委書記、市長，海南省委常委、三亞市委書記，海南省委副書記、海口市委書記，貴州省委副書記，貴州省政協副主席、主席，貴州省正部級領導干部等職務上的便利，以及本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物」。

通報提到，王富玉在離職後，繼續通過過往權勢的「為他人謀取不正當利益，非法收受他人巨額財物」。

前一天10月12日，新華社報導，被中國媒體稱為江西「政府虎」的江蘇省委原常委、政法委原書記王立科遭到批捕。他涉嫌受賄和行賄，遭國家監察委員會調查後結案，已經移送檢察機關審查起訴，等待進一步審理。

在9月22日的雙開官方通報中，中紀委指他「從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實」，還說他「特權思想嚴重，生活奢靡腐敗，違規長期佔用公車和辦公用房，長期安排多名公職、現役人員為其及家人提供服務」，表示他「嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態」等等，相關措辭嚴厲。

兩人是這一波反腐運動當中最新落馬的高官。近來北京大動作整頓政法系統，公安部原副部長孫力軍被開除黨籍和公職，司法部原部長傅政華也被調查。

「懺悔書」套路

10月13日，中紀委還公布了寧夏回族自治區原經信委黨組副書記、副主任王儉嚴重違紀違法案剖析，從王儉的簡歷，到詳細的調查過程都公布在網上。

值得關注的是，該文內容還將王儉的懺悔書節選公布，詳述他如何在簡朴的家庭中成長，但在政治路途上迷失，生活轉為奢靡，圖謀自己的私利，遠離了當初入黨的初心，在自律和他律都失效時，「突破紀律底線走向犯罪」，最後表示要接受改造，彌補自己的錯誤。

根據《中國青年報》，展示官員的悔過書這種「反腐教材」的紀錄可以追溯回2015年。報導也提到，2021年7月15日正式開幕的中國共產黨歷史展覽館中，最後歡迎的展品就是十八大以來高官在反腐調查之後的「懺悔書」。

根據報導，過去「副國級」或是「省部級」的高官在其中大書自己「走向墮落的『心路歷程』」，有人痛陳生活作風影響夫妻關系，有人感激組織的溫暖與關懷，內容多是「後悔」、「不堪回首」、「無地自容」、「重新做人」的說法。

(綜合報導)

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