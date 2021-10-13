游錫堃提台美建交 國台辦酸：這夢帶進棺材也實現不了

立法院長游錫堃日前接受媒體專訪時稱2028年前，可以達成台美建交的目標。對此，大陸國台辦發言人馬曉光13日在記者會上瞪大眼睛，一邊喝著茶水，一邊以簡短兩句話回應表示，「這就是白日夢。我看啊，他把這個夢帶進棺材裡也實現不了。」

游錫堃日前接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，美國逐漸將台灣視為「實質國家」來對待，研判自2018年至2028年間10年內，可以達成台美建交的目標，如此一來，美國才會在聯合國支持台灣。

事實上，游錫堃8月接受美媒採訪時，也曾提及台美建交議題，並表示民進黨將透過「修法」、「修憲」等方式，逐步讓台灣邁向「國家正常化」。

當時國台辦曾回應，「民進黨當局和游錫堃之流，謀『獨』挑釁越猖狂，就越會加速滅亡。」

另，就日本首相岸田文雄11日稱，將進一步深化台日合作交流，馬曉光13日則表示，「我們希望日本新政府恪守中日四個政治文件精神和一個中國原則，妥善處理涉台問題。」