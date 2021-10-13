蔡總統國慶講話 大陸國台辦定調：赤裸裸的「兩國論」

蔡英文總統10日在國慶演說中提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，大陸國台辦發言人馬曉光13日定調陸方看法，表示這「就是赤裸裸的放在兩國論」。他並強調，倘若民進黨當局執迷不悟，不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更危險的境地。

對於蔡總統國慶演說，國台辦10日晚間時曾回應稱，這是「鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實」，以共識、團結為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。

在13日的例行記者會上，面對台灣媒體提問，大陸方面是否認為蔡總統談話是「兩國論」，又會對此做出那些回應時，馬曉光稱，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但「大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。」

他說，「中國的主權和領土完整從未分割，也絕不允許分割，兩岸是同屬於一個中國的兩岸關係，絕不是國與國關係。」

馬曉光定調，所謂「互不隸屬」，就是赤裸裸的放在兩國論，無論企圖怎麼包裝這個台獨分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的險惡用心。由此更加說明，是民進黨當局的「謀獨挑釁」，造成當前兩岸關係的緊張動盪，威脅台海地區的和平穩定，「我們打擊、遏制台獨完全是必要的正義之舉。」

馬曉光說，一段時間以來，陸方已經闡明立場，並就有關行動發出清晰的訊息，「就是絕不容忍把台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估我們維護國家主權和領土完整的堅定決心。」

他說，倘若民進黨當局執迷不悟，不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更危險的境地。

對於蔡總統所說是否為台灣主流民意，馬曉光表示，陸方認為，「反對台獨，希望兩岸關係和平發展，這是包括台灣同胞在內的兩岸同胞的共同民意。」