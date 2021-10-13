陸副外長：中美已成立聯合工作組 處理雙邊關係具體問題

美中正持續努力改善雙邊關係。大陸外交部副部長樂玉成在接受中國國際電視台（CGTN）專訪時表示，中美雙方最近已成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展。他呼籲，通過政商共同努力，讓經貿合作成為打破中美關係僵局的「破冰船」。

大陸外交部官網12日深夜發布樂玉成專訪內容，針對中美關係，樂玉成在專訪中表示，今年以來，大陸國家主席習近平和美國總統拜登兩次通話，達成重要共識，為兩國關係發展指明了方向。

中美兩國外交代表先後在安克拉治、天津，以及上周在蘇黎世舉行對話；日前，大陸國務院副總理劉鶴和美國貿易代表戴琪舉行通話；美國氣候特使柯瑞已兩度訪問中國大陸。

樂玉成強調，中方同美方保持高層溝通對話，表明中方始終本著善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。

他表示，最近雙方還成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展。這說明對話合作不可或缺，衝突對抗沒有出路。

樂玉成說，「我們重視美方近期關於中美關係的積極表態，希望美方切實付諸政策和行動，多幹實事，共同做好中美關係這道必答題，回答好這一『世紀之問』。」

關於中美經貿合作，樂玉成稱，大陸注意到美國貿易代表戴琪近期的講話中有一些積極因素，但同時堅決拒絕其無端指責。

樂玉成指出，中美是不可分割的利益共同體，即便在美方搞脫鉤斷供和疫情衝擊的背景下，中美貿易額2020年仍逆勢增長8.8%。今年1至8月，中美貿易額更增長36.6%，達到4,700億美元。「經貿合作可以說是『連筋帶骨』，任何打擊都會『傷筋動骨』」。

他並引述穆迪公司的調查表示，對華貿易戰讓美國失去了約30萬個就業機會，平均每個家庭損失約600美元。美國對自中國進口商品加徵的關稅中，超過90%由美國企業和消費者承擔。

此外，上海美國商會9月最新調查顯示，78%的受訪企業表達對未來五年在華業務展望持「樂觀或略微樂觀」態度，比2020年提升近20個百分點。美國貿易代表戴琪也承認，與中國貿易「脫鉤」在全球經濟背景下並不現實。

因此，樂玉成呼籲美國，應該思考如何與中國「再掛鉤」。希望美方真正改弦易轍，通過政商共同努力，使經貿合作成為打破中美關係僵局的「破冰船」。