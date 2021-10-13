陸副外交長：台灣別自以為是王牌「以台制華」終將失敗

大陸外交部副部長樂玉成接受中國國際電視台（CGTN）專訪時批評，美方有些人違背一中承諾，不斷踩紅線，「切香腸」，打「台灣牌」。他並警告，台灣自以為是「王牌」，到頭來只會淪為「廢牌」和「棄牌」。任何搞「以台制華」、阻撓中國統一和復興的企圖終將失敗。

根據大陸外交部官網消息，樂玉成11日受訪時，以美國自阿富汗撤軍為例指出，阿富汗變局是世界百年變局的縮影。它給人們一個最大的啟示，就是現在不再是超級大國肆意妄為的時代了。

樂玉成說，美國和阿富汗，一個是令人望而生畏的「巨無霸」，一個是滿目瘡痍的貧弱之國，但美國在阿富汗20年付出巨大代價，最後是怎麼從阿富汗倉皇撤離的大家看得清清楚楚，「架上幾門大炮就能霸占一個國家的時代已經一去不復返了」。

在專訪中樂玉成也談到美中台三邊關係，他表示，一個中國原則是中美建交和中美關係的基石，「基石不牢，地動山搖，把基石當牌打，就如同抱薪玩火一樣危險」。

樂玉成並稱，台灣方面也不要甘願被人當牌打。自以為是「王牌」，到頭來只會淪為「廢牌」和「棄牌」。任何搞「以台制華」、阻撓中國統一和復興的企圖終將失敗，中國統一和復興的進程是不可阻擋的。

他並重述中共中央總書記習近平本月9日在紀念辛亥革命110周年大會上講話指出，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」。

針對美英澳三國組成安全夥伴關係（AUKUS），樂玉成則將之形容為「盎格魯—撒克遜小圈子」，「為新冷戰鼓風，挑動地緣零和博弈，有百害無一利」。

他指控AUKUS不僅帶來核擴散風險，還企圖搞海上霸權，加劇地區軍備競賽，破壞地區和平穩定，因此中方堅決反對。 不過，樂玉成在專訪中依然表達對中美關係改善的期望。