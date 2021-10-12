陸官方通報措辭嚴厲前所未見 江西「政法虎」被批捕

江蘇省委原常委、政法委原書記王立科涉嫌受賄、行賄一案再有新進展。據官方通報，王立科被批捕。

據官媒新華社10月12日消息，日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、行賄罪對王立科作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

此前9月22日，中央紀委國家監委發布通告指，王立科被雙開，官方通報措辭罕見嚴厲。

通報指王立科身為中共高級領導幹部，從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實，是典型的政治上「兩面人」；對黨紀國法毫無敬畏之心，無視中央八項規定精神，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態，影響十分惡劣。

分析人士指出，中紀委指王立科「從未對黨忠誠老實」，顯示王立科一直對中共黨組織隱瞞或虛構個人資歷，包括竄改偽造個人檔案。這種現象在官場上並非罕見，因為過去許多地方個人訊息不全，檔案管理不嚴，不少官員為了升遷，採取修改年齡、虛構學歷、資歷等手段給自己加分。王立科顯然是其中一員。

他雖然屬於主動投案，但根據官方如此嚴厲的「判詞」，分析猜測王立科可能會被重判。

此外，據《巡迴檢查組》總製片人李學政此前披露，王立科曾強烈干預電視劇《人民的名義》的播出，他曾下令刪除所有支持電視劇的江蘇「鳴謝」單位，並嚴厲批評有關部門對拍攝工作的支持行為，還向有關部門領導強烈反映這部電視劇的「危害性」，要爭取「停播」等等。

公開資料顯示，王立科出生於1964年12月，山東蓬萊人，早年在遼寧省公安系統工作，曾任葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長、黨委副書記，大連市副市長、市公安局局長等職。

2013年，王立科南下江蘇省，任省長助理，省政府黨組成員，公安廳黨委書記、廳長，12月晉升江蘇省副省長。2015年11月，王立科出任江蘇省委常委、政法委書記，並兼任省公安廳廳長。2020年10月24日，王立科主動投案、接受調查。

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文章授權轉載自《香港01》