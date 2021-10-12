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2021海峽兩岸農業論壇在濰坊舉辦

聯合報 / 特派記者賴錦宏/北京即時報導
大陸國台辦經濟局局長張世宏表示，國台辦將會同農業部等部門落實落細「農林22條措施」，讓台胞台企在大陸發展環境更優、條件更好。（中國台灣網資料照片）
大陸國台辦經濟局局長張世宏表示，國台辦將會同農業部等部門落實落細「農林22條措施」，讓台胞台企在大陸發展環境更優、條件更好。（中國台灣網資料照片）

12日，由大陸國台辦經濟局、農業部台辦，山東省台港澳辦、山東省農業廳、濰坊市政府共同舉辦的2021海峽兩岸農業論壇在山東濰坊市舉辦。國台辦經濟局局長張世宏表示，兩岸關係好，台灣同胞才會好，兩岸經濟合作的道路才會越走越寬。今年3月17日，大陸「農林22條措施」出台，進一步在農業林業為台胞台企提供同等待遇，國台辦將會同農業部等部門落實落細「農林22條措施」，讓台胞台企在大陸發展環境更優、條件更好。

張世宏指出，大陸經濟穩中加固、穩中向好態勢更加明顯，仍然是台胞台商投資興業的最佳選擇和最大機遇，也是台灣經濟發展的重要動力。

中共山東省委統戰部長張江汀表示，山東農業總產值連續多年位居全國首位，是首個農業總產值過一兆人民幣的省份，深化魯台農業合作擁有廣闊空間、具備堅實基礎、面臨重大機遇和重大政策利多。

他指出，山東將深入認真落實「31條」「26條」「11條」「農林22條措施」等惠台政策，深化魯台合作，促進互利共贏，共創美好未來。

新黨前主席郁慕明在致詞時表示，兩岸農業合作空間廣闊，希望兩岸有識之士攜手合作，共同為兩岸關係和平發展和民族復興作出積極貢獻。全國台企聯會長李政宏表示，兩岸農業合作方面具有很強互補性，希望通過論、談、看和展，尋求契機，深入合作，助力美麗鄉村建設。台灣青年發展基金會董事長連勝文在視訊致辭中表示，兩岸通則順、順則和、和則雙贏，相信兩岸同胞攜手前進，必將實現更深層合作。

本屆兩岸農業合作論壇以「深化兩岸農業交流合作 打造鄉村振興齊魯樣板」為主題，大陸農業部對「農林22條措施」為台商進行政策解讀，山東省台港澳辦、省農廳則介紹了山東省「農林22條措施」實施細則及辦事指南，推薦了山東全省農業合作重點項目。

60多家台資企業、80多名台商以及眾多專家學者，就精緻農業、創意農業、智慧農業、農業合作組織、社區及農產品深加工等領域，就深化兩岸農業交流合作進行深入研討，達成諸多共識。

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