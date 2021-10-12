吳釗燮稱2758號決議台灣都未提到 北京：典型台獨言論

外交部長吳釗燮近期表示，聯合國2758號決議沒有決定台灣代表權，甚至裡面連台灣都沒有提到。大陸外交部發言人趙立堅12日回應稱，這是典型的「台獨」言論，並稱聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣行使主權。

趙立堅12日在大陸外交部例行記者會上表示，「台灣個別政治人物」的言論毫無道理。他並強調三點，首先，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，這是國際社會公認的基本事實。

他強調，北京當局堅持一個中國的立場不會改變，反對「兩個中國」和「一中一台」，反對「台獨」的態度不容挑戰，捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

趙立堅接著稱，其次，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。1971年通過的聯大第2758號決議已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。

他指出，聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵守一個中國原則和聯大第2758號決議。台灣作為中國的一個省根本沒有資格加入聯合國。多年來的實踐充分表明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣行使主權。

趙立堅又稱，第三，聯大第2758號決議體現了國際公認的法律事實，白紙黑字不容台灣當局和任何人肆意抵賴和歪曲。任何形式的「台獨」之路都不可能得逞。

趙立堅說，台灣個別人在國際上炒作這一議題，是對一個中國原則的公然挑戰和嚴重挑釁，是對聯大第2758號決議的公然違反，也是典型的「台獨」言論，中國大陸對此堅決反對。