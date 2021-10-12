投入逾60億元！習近平宣布成立昆明多樣性基金

就在10月9日習近平出席紀念辛亥革命110週年大會並發表重要講話，強調「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」的隔日，蔡英文在台灣雙十國慶也發表講話，全文僅突出1949年之後的台灣史，完全未談及孫中山與辛亥革命，看似刻意回避與習近平講話針鋒相對的過招，但「統一」之矛與「拒統」之盾的碰撞，確實接連兩天在台海上演。

2021-10-12 11:56