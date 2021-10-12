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投入逾60億元！習近平宣布成立昆明多樣性基金

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
「生物多樣性公約」第15次締約方大會在10月11日在雲南昆明開幕，圖為開幕式上雲南民族特色演出。中新社
「生物多樣性公約」第15次締約方大會在10月11日在雲南昆明開幕，圖為開幕式上雲南民族特色演出。中新社

大陸國家主席習近平以視訊方式參加在昆明舉行的「生物多樣性公約」第15次締約方大會。他在致詞時宣布，大陸率先出資人民幣15億元（約新台幣64.5億元）成立昆明生物多樣性基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業。

據新華社報導，習近平說，新冠肺炎疫情給全球發展蒙上陰影，聯合國2030年可持續發展議程面臨更大挑戰。在恢復經濟和保護環境的任務中，開發中國家更需要幫助和支持。

他強調，為加強生物多樣性保護，中國正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系，包含正式成立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%的陸域國家重點保護野生動植物種類。

習近平並指出，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國大陸將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支持保障措施，構建起碳達峰、碳中和「1+N」政策體系。

習近平說，中國大陸將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電和光電基地，第一期裝機容量約1億千瓦的項目已於近期有序開工。

習近平 國家公園

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