習近平要查！ 國營金融機構與恆大、螞蟻的民企關係

知情人士表示，大陸國家主席習近平要求審查中國大陸國有銀行與其他金融機構、大型民營企業發展關係，特別是與恆大、螞蟻等民企關係。

香港明報引述華爾街日報的消息，審查的重點是國有銀行、投資基金和金融監管機構是否對民營企業變得過於友好，特別是那些近幾個月來受到北京監管打擊的企業，包括深陷負債危機的恆大、滴滴出行及阿里巴巴旗下的螞蟻集團。

報導指出，恆大地產的主要貸款方之一的中信集團是接受審查的機構之一，而該公司未作出回應。

報導並指，這次審查由是中國大陸最高反腐機構領銜，重點是25家金融機構。中共中央紀律檢查委員會官員正在審查這些機構的貸款、投資和監管記錄檔案。

知情人士稱，這些被懷疑進行不正當交易的企業可能會受到正式調查，隨後還可能被提起訴訟。