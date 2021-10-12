前李光耀智囊：美對華政策尚在摸索 中美經貿將有突破

被稱為李光耀的智囊、前新加坡常駐聯合國代表馬凱碩近期表示，拜登政府目前的對華政策目前仍未最終確定，處在還在摸索的階段，但可以期待中美在經貿領域有所突破。

據環球時報報導，馬凱碩近日受訪時稱，季辛吉提醒他，美國缺乏對華長期戰略標，美國對中的一系列目標都無法實現。而中國大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）反映其長期戰略思維。

他說，美國發起這場針對中國的競賽，到底想要達到什麼目的？是為了阻止中國成為世界最大經濟體？還是為了孤立和遏制中國？沒有一位美國領導人詳細說明過美國對華競爭的目的到底是什麼。

馬凱碩稱，從已經反映的內容，拜登政府對華政策有積極的一面，也有消極的一面。從積極方面看，拜登政府明確重申了美國對一個中國政策的承諾，其高級官員曾多次表明這一點，而且他的官員也不會像前國務卿龐培歐那般對中國大陸頻頻發表粗魯和侮辱性的講話。

馬凱碩接著稱，但從消極方面來看，拜登政府至今尚未能取消川普政府對華實施的任何一項制裁或加徵的關稅。

馬凱碩指出，中美之間下一個可以期待的進展或突破領域在經貿方面。在美國大選期間，拜登曾說過，川普政府對華加徵關稅只會造成美國農民、工人和消費者的損失。因此，如果美國和中國能在互惠的基礎上，同意取消針對對方的貿易制裁和額外關稅，這將是對雙方都有益有利的事情，也將是中美向前邁出的巨大一步。