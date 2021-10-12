「愛國者」緊箍咒 港民主黨缺席立法會選舉

香港最大的泛民主派政黨民主黨周一(10月11日)宣布，10月11日登記截止前，未收到黨員申請參選年底立法會選舉。

港府因為疫情將香港立法會選舉從去年押後至今年，10月30日起接受提名，12月19日選舉。這是中國人大常委會改變香港選制後，首度舉行的立法會選舉。

法新社認為，連香港民主運動最溫和的一派都無人參與，象征民主反對派正在抵制 「愛國者治港」下的立法會選舉。

在港府對反對派人士一連串的鎮壓之後，民主黨的成員對於是否繼續參與香港政治存在分歧。針對此事，香港特首林鄭月娥曾表示，若政黨不參政，就要質疑其存在價值，說政黨不再進入政治體制「有點奇怪」。最後，雖然資深的天安門廣場活動人士韓東方曾表示希望參選，但最後沒有在黨內獲得提名。

此前，港府關押數十名反對派人士，並取消他們的競選資格，但仍宣稱香港政治依然多元。現在民主派缺席等於是打臉港府說法。

在北京2020年實施《香港國安法》後，香港的大多數主要民主黨派要麼已經解散，要麼領導層遭到逮捕和起訴。

北京3月調整香港選舉規定，只有被認為是「堅定的愛國者」才被允許參與政治，任何競選公職的人都必須經過國安審查。新辦法還進一步減少立法會直選席位，從一半減少到不到四分之一。其余的席位由通過審查的親北京的委員會和特殊利益集團任命。

根據法新社，北京對任何質疑香港新選制的聲音都很敏感，並警告將起訴任何敦促他人抵制投票的人。上個月，一位著名的北京顧問說，如果民主黨拒絕推出候選人，可能會依據《香港國家安全法》遭到起訴。

（法新社等）

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