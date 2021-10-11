台海局勢：中國軍方發布搶灘登陸實戰演練視頻

（德國之聲中文網）中國軍方周一（10月11日）表示，它在與台灣隔海相望的福建省進行了搶灘登陸實戰演習，但沒有將這些演習與當前台海緊張局勢直接相聯系。

中國官媒《解放軍報》在其新浪微博賬戶的簡短報道中說，演習是“近日”在“閩南某海域"進行的。報道稱，”第73集團軍某合成旅組織搶灘登陸實戰演練。該旅將操舟手、突擊手、爆破手等不同專業人員合理編組多支小隊，分多波次搶灘，執行不同階段作戰任務”。報道沒有提供進一步的細節。

該微博報道還展示了一段視頻，視頻中士兵乘坐小船沖進海灘，投擲煙霧彈，突破鐵絲網防線，並在沙地上挖掘戰壕。

這些演習似乎只有少量部隊參與。

畫面上天氣晴朗，海面平靜——這表明該演習並非在周一進行的，因為當下福建南部氣候正受到台灣和菲律賓之間的熱帶風暴的影響。

由於地理位置接近，任何時候中國入侵台灣，福建都將成為關鍵啟動地點。

中國經常在其沿海地區和有爭議的南中國海進行軍事演習。

台灣認為中國正在采用脅迫性策略，對此予以譴責，並表示如果受到攻擊，它將進行堅決自衛。

上周末，中國國家主席習近平重申了 "統一 "台灣的決心，而台灣總統蔡英文表示，台灣“不會在壓力下屈服“。

(路透社)

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