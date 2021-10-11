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澳洲前總理挺台言論 陸外交部：已提嚴正交涉

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
澳洲前總理艾波特近日應邀來台參加「玉山論壇」。（本報資料照）
澳洲前總理艾波特近日應邀來台參加「玉山論壇」。（本報資料照）

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）近日以私人身分訪台，他在8日的記者會發表挺台言論，說返澳後會告訴現任政府，台灣正面臨巨大挑戰，盡力支持台灣至關重要。對此，大陸外交部發言人趙立堅11日強調，澳方個別政客有關行徑嚴重違反「一個中國原則」，對外發出嚴重錯誤信號，中方已向澳方提出嚴正交涉。

趙立堅說，「堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中國同各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。」

他表示，「澳方個別政客有關行徑嚴重違反一個中國原則，對外發出嚴重錯誤信號。」中方對此堅決反對，已經向澳方提出嚴正交涉，澳方個別政客的言論完全是混淆黑白，顛倒是非，極其荒謬。

趙立堅還說，此舉「粗暴干涉中國內政、肆意對中國汙衊抹黑的言論很不道德，極不負責，也注定不得人心」，奉勸澳方個別人，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。

艾波特5日抵台，8日上午出席「玉山論壇」並發表演說，下午舉行記者會，表示當前對台最好的實質支持，是讓台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），同時，他不希望台海戰爭發生。另對澳洲和中國大陸的緊張關係，艾波特說，澳洲只是希望被大家公平對待。

趙立堅 澳洲 記者會

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