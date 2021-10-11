G20商討阿富汗人道議題 陸外長王毅將與會

20國集團（G20）將在10月12日召開特別峰會商討阿富汗議題，據中國大陸外交部發言人趙立堅11日宣布，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國務委員兼外長王毅將出席與會。

該峰會是由義大利總理德拉吉（Mario Draghi）於上月底宣布召開，他當時表示，世界上最富有的國家們，有責任採取行動，以避免即將在阿富汗發生的人道主義災難。

在此之前，王毅曾於上月召開的G20阿富汗問題外長視訊會議上，敦促各國停止對神學士統治的阿富汗實施經濟制裁，並幫助阿富汗解決人道危機和經濟崩潰。

王毅更表態，捐助阿富汗人民幣2億元相關物資，捐贈300萬劑新冠疫苗，呼籲各方在尊重阿富汗主權、獨立和領土完整前提下，支持阿富汗人民自主選擇符合國情的發展道路，最終組建廣泛包容的政治架構。