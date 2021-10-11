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影／雙十敏感時機 共軍接連釋出「閩南搶灘」軍演影片
時值中華民國雙十國慶假期期間，中共解放軍昨、今兩日連續釋出軍演影片，包括昨天釋出「閩南海域陸軍合成部隊立體搶灘登陸」；今日則釋出「東部戰區多型艦艇實彈射擊對抗演練」等軍演影片畫面。由於時機敏感，引起各界關注。
據央視軍事頻道10日報導，近日，閩南某海域，陸軍第73集團軍某合成旅組織「搶灘登陸」實戰演練，探索輕型舟艇遠距離航渡登岸的作戰模式。
報導指，衝鋒舟速度更快，可搭載人員更多。該旅將操舟手、突擊手、爆破手等不同專業人員合理編組多支小隊，分多波次搶灘，執行不同階段作戰任務。
11日，央視軍事報導，日前，共軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊組織艦艇編隊，進行一場戰術背景下的紅藍對抗演練，提高艦艇在部分裝備受損條件下的作戰使用能力，檢驗和完善部隊快速反擊等應急處置能力。
報導描述軍演現場：「一級戰鬥警報！」演練一開始，紅方太原艦遭受藍方湘潭艦導彈模擬攻擊等情況。
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