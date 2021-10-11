走進好客山東 體驗大陸齊魯風情

10月9日下午，「相約母親河．共話齊魯情——台港澳媒體山東行」聯合采風活動座談會暨啟動儀式在濟南天鵝大廈舉行。山東文旅傳媒集團副總經理、魯網董事長王法爭及魯台港澳相關媒體記者出席會議。儀式由魯網總編輯曲義偉主持。

本次活動邀請了台灣聯合報、工商時報、中國時報、中時電子報、香港鳳凰網、澳門商報等台港澳媒體記者和大眾網、魯網、聯合日報等山東省內媒體記者參與。活動旨在通過宣傳「黃河流域生態保護和高質量發展」的國家戰略，進一步增強台港澳同胞特別是年輕一代對於黃河文化、齊魯民俗、山東經濟、山東農業、生態保護、在魯台企發展情況等方面的內容了解和認識。

山東文旅傳媒集團副總經理、魯網董事長王法爭介紹了此次聯合采風活動的情況。他表示，魯網作為山東文旅傳媒集團旗下媒體，山東省重點新聞網站，山東網絡輿論主陣地之一，一直承擔著山東省網絡宣傳的重要任務，舉辦此次活動，能為山東與台港澳地區的文化交流傳播做一點貢獻，我們深感榮幸。受疫情影響，此次聯合采風活動將採取「線上+線下」的形式進行。希望各位媒體朋友走進好客山東，感受齊魯文化，體驗齊魯風情，通過對山東實地採訪，講好山東故事，傳播山東聲音，積極宣傳報導山東經濟、社會、文化、旅遊等方面取得的成就，向台港澳同胞全方位、多角度地宣傳好山東、推薦好山東。

座談會上，來自台港澳地區新聞媒體記者和山東省內記者分別對各自媒體的情況進行了簡單介紹，並圍繞「媒體深度融合背景下的重大主題全媒體策劃」、「媒體通聯工作中的融合、創新與協作」、「兩地媒體如何共同講好兩岸故事」等議題展開深入討論和積極交流。

座談會後，與會領導記者實地參觀了山東文旅傳媒集團大數據與網絡安全實驗室、魯網時政中心、財經新聞中心、數字演播室等辦公區域，聽取了網站平台架構、人員組成、系統運行、建設推進等情況介紹，並交換了心得體會。

當日同時啟動「相約母親河．共話齊魯情—台港澳媒體山東行」聯合采風活動。在為期六天的行程中，台港澳媒體和山東媒體記者將深入濟南、濰坊、淄博、東營等市進行集中採訪，共同探訪我省經濟發展總體形勢、營商環境、鄉村振興、黃河流域生態環境治理、文化旅遊產業發展等領域發展現狀以及未來規劃，加深對齊魯文化以山東經濟社會發展的深入了解，並進一步增進魯台港澳媒體交流合作。