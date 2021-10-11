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央視時評稱 台海嚴峻罪魁禍首是民進黨和「台獨」勢力

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
10月9日，大陸紀念辛亥革命110周年大會在北京人民大會堂舉行。新華社
10月9日，大陸紀念辛亥革命110周年大會在北京人民大會堂舉行。新華社

近日兩岸當局針鋒相對敵意又上升，大陸官媒央視發表時評指，當前台海形勢日益複雜嚴峻，罪魁禍首就是民進黨當局和「台獨」分裂勢力。

評論指，民進黨當局上台以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，依附外部勢力，煽動兩岸對抗，操弄「反中仇中」，謀求「台獨」分裂，導致兩岸關係緊張動盪，嚴重損害兩岸同胞特別是台灣同胞切身利益，嚴重損害中華民族的根本利益。

評論稱，可以說，當前台海形勢日益複雜嚴峻，罪魁禍首就是民進黨當局和「台獨」分裂勢力。但在大陸日益強大的今天，搞對抗、搞分裂，不過是癡心妄想。

評論說，當今世界正面臨百年未有之大變局，國際環境日趨複雜，外部勢力對中華民族日益發展壯大焦躁不安，變本加厲地推行「以台制華」戰略，妄圖利用台灣問題插手中國內政，將台灣作為遏制中國發展的棋子。然而，這些人顯然低估了中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。中國人民把解決台灣問題、實現完全統一作為矢志不渝的歷史任務，必將團結一致戰勝一切風險挑戰，絕不允許任何人、任何勢力將台灣從中國分裂出去。

陸委會昨天表示，北京當局不斷宣稱統一台灣，近期更變本加厲破壞台海現狀，企圖消滅中華民國之際，2300萬台灣人民更將團結一致、捍衛國家主權尊嚴，堅定否決對岸意圖決定台灣的未來發展路徑的幻想。

陸委會並指，北京必須認清國際社會及台灣人民對其強制行徑的反對並調整作為，真正承擔促進台海和平繁榮應盡之責。

台海 民進黨 台獨

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