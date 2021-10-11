中印軍長級會談 陸指印方提不合理要求 增加談判難度

根據中共解放軍「西部戰區」微信公眾號10月11日發布，在中印第十三輪軍長級會談中，印方堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方強調，維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢。

據觀察者網報導，解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華大校就中印第十三輪軍長級會談發表談話指出，10月10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。

他表示，會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

他強調，中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。

此前，有印度媒體指，大約二百名解放軍近日「越界」試圖破壞印方防衛工事，有數名中共士兵因此一度被扣押。中共軍方消息指有關說法與事實不符。