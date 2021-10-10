蔡總統「四個堅持」國慶演說 環時批：態度空前囂張

蔡英文總統10日發表國慶演說，提出「四個堅持」。陸媒環球時報10日發表社評，批評蔡總統的雙十談話充斥「一邊一國」論調，且只稱「中國」，「態度空前囂張」。

環時社評指稱，蔡英文的這次講話比她之前的講話更加強硬，「她揚言台灣要加強防衛能力，確保『沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑』，她還宣揚了所謂『四個堅持』，包括『堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬』。」

環時社評形容稱，「她用煽情的語言營造台灣是『民主防線的最前沿』的形象，隱藏民進黨當局分裂中國而導致台灣局勢持續緊張的本質，她做了一場經過精心編導的欺騙國際社會和島內民眾的表演。」「過去她稱謂對岸時除了直呼『中國』，也會將『大陸』、『對岸』交叉使用，這一次她的講話只稱『中國』，態度空前囂張。」

社評稱，民進黨當局有意強化對抗大陸的姿態，用飲鴆止渴的方式尋求美國的保護，以及「民主大聯盟」的支持。

環時社評稱，「今天的講話進一步展示了蔡英文當局的狹小格局，和一條道走到黑的偏執狂亂。他們自我放棄了戰略調整權，把自己投入到只能滿足短期私利、從長遠看毫無勝算的政治賭博中，並用一些花枝亂顫的政治辭藻使勁煽情。」

環時稱，「民進黨當局完全不具備在國際上推翻『一個中國』原則的力量，它的很多話對標準的國際認知來說屬於昏話，是自嗨。」

環時強調，「當北京宣告『祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現』時，全世界都相信這一宣示是嚴肅的。」該社評最後稱，「讓民進黨當局和島內激進勢力再過過嘴癮吧，畢竟，可以這麼囂張的時候他們過一年少一年，甚至可能是過一個月少一個月，過一天少一天。」