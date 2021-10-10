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蔡英文說兩岸「互不隸屬」 陸委會：展現我堅定立場

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會表示，蔡總統國慶談話，展現我政府堅定的兩岸政策立場。報系資料照
陸委會表示，蔡總統國慶談話，展現我政府堅定的兩岸政策立場。報系資料照

總統蔡英文10日發表國慶演說，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持說法，遭大陸國台辦抨擊鼓吹台獨、割裂歷史。陸委會晚間回應強調，「中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖」，兩岸沒有任何從屬關係，這是事實，蔡總統談話展現我堅定立場，台灣絕不會接受北京當局設定的兩岸發展路徑。

陸委會指出，「中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖。兩岸沒有任何從屬關係，這是事實。」

面對北京宣稱統一台灣、破壞台海現狀，企圖消滅中華民國，陸委會聲明，2300萬台灣人民更將團結一致、捍衛我國家主權尊嚴，堅定否決對岸意圖決定台灣的未來發展路徑的幻想。

陸委會指出，蔡總統談話展現兩岸政策的一貫性，傳達台灣2300萬人民堅定的決心意志，更籲北京當局揚棄敵意思維及以武力解決爭議的手段，我國家主權也絕不容任何惡意挑釁詆毀。

對於兩岸政策，陸委會說，政府的兩岸政策不冒進、不屈服，致力維護台海現狀，更獲得國際社會及台灣人民的肯定。中共國台辦毫無建設性的歸責及批判汙衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展。

陸委會表示，北京當局應務實面對蔡總統提出的「四個堅持」，必須認清國際社會及台灣人民對其強制行徑的反對並調整作為，真正承擔促進台海和平繁榮應盡之責。

對於蔡英文國慶演說的兩岸論述內容和「四個堅持」，大陸國台辦發言人馬曉光晚間指出，該談話鼓吹「台獨」、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂「共識、團結」為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。

陸委會 北京 蔡英文

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