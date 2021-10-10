蔡英文總統國慶演說 國台辦：為其謀「獨」挑釁張目

針對總統蔡英文國慶演說內容，大陸國台辦發言人馬曉光火力全開批評稱，「這篇講話鼓吹『台獨』、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂『共識、團結』為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀『獨』挑釁張目。」同時強調，「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。

馬曉光重申北京立場稱，「台灣是中國的一部分。1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也決不允許分割。」

馬曉光稱，「民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，瘋狂謀『獨』挑釁，不斷製造事端，其所謂維持現狀不過是企圖瞞天過海、欺騙世人。當前，民進黨當局的謀『獨』挑釁，是兩岸關係緊張動盪的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。我們打擊遏制『台獨』，是針對民進黨當局和『台獨』勢力的倒行逆施，絕不是針對廣大台灣同胞。」

他強調，「我們主張和平統一，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。我們願意在『一個中國』原則基礎上解決兩岸分歧，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅持『九二共識』、反對『台獨』是兩岸關係的共同政治基礎。」

馬曉光反問，「民進黨當局否認『九二共識』，破壞對話基礎；謀求『台獨』分裂，關閉了兩岸對話的大門，這難道不是改變現狀！如果這也叫『善意』，那還有什麼叫『惡意』？如果這不是『冒進』，什麼是『冒進』？」

他指出，「民進黨當局上台以來，推進『去中國化』、『漸進台獨』，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。」

他稱，「台灣是祖國的寶島，是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。民進黨當局乞憐、勾結外部勢力，搞對抗、拒統一、謀『台獨』、走絕路，不過是謀一黨之私，裹挾不了2300萬台灣人民的意願，更阻擋不了歷史演進的大勢。」