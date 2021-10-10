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蔡總統國慶演說提「四個堅持」 國台辦晚間回應了

閃耀高雄港 蔡英文、戴資穎揮拍啟動國慶焰火

小英「四個堅持」是兩國論？ 學者：過往論述升級版

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
雙十國慶大典上，國軍CH-47運輸直升機吊掛典禮史上最巨幅中華民國國旗，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，通過總統府上空。（記者黃義書／攝影）
雙十國慶大典上，國軍CH-47運輸直升機吊掛典禮史上最巨幅中華民國國旗，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，通過總統府上空。（記者黃義書／攝影）

總統蔡英文10日國慶演說，提出「四個堅持」，包括中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引起「兩國論」重啟的討論。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪認為，相較我政府過往兩岸論述，這可以說是「升級版」，但是否上升到「兩國論」，重點應放在中國大陸如何解讀。

黃介正表示，陸委會過往說，「台灣從來不是中華人民共和國的一部份」，蔡總統如今套上了一個「國」後，可以說是一種「升級版」，加上演說全篇總共講了五次「72年」，等於是對1949年以前的歷史，做比較明確的切割。

在此之下，黃介正坦言，近期台海很不平靜，兩岸又缺乏官方正式溝通管道，且中國大陸不論是對美，或是中共總書記習近平9日的對台講話，都沒有放軟的跡象，若北京往非善意的方向解讀，可能會讓台海情勢更加複雜凶險，需要審慎關注，因為雙方就算有誤會，也難有解釋、緩和的機會。

至於大陸國台辦晚間以長達兩頁的「答記者問」篇幅，回應「民進黨當局領導人」在10月10日發表所謂「講話」，黃介正說，以時間和篇幅來看，顯示陸方對蔡總統的談話有相當的重視，但回應內容仍保留了民間的對話空間，和陸方所謂的「和平統一」主張。

另在非善意部分，大陸國台辦聲明抨擊民進黨鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史，以及綠色恐怖、將台獨民粹包裝成民主自由，和「去中國化」，勾結外部勢力等。黃介正認為，國台辦並未就「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」做出直接的點名回應，也未超越上半年國台辦對「台灣共和國」警告「勿謂言之不預」的程度，因此「並非冷處理，但也相對冷靜」。

但黃介正提醒，目前大陸官方反應還處在國台辦層級，北京決策層如何看待，仍有待關注，另一方面，也應注意大陸還有什麼「沒講的話」。

國台辦 民進黨 蔡英文

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