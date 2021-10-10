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蔡總統國慶演說提「四個堅持」 國台辦晚間回應了

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蔡提「互不隸屬」 國台辦：中國主權領土絕不允許分割

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統上午發表雙十國慶談話，提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持說法，大陸國台辦發言人馬曉光晚間回應指，台灣是中國的一部分；1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也絕不允許分割。

據環球網報導，馬曉光表示，該談話鼓吹「台獨」、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂「共識、團結」為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。

他並批評民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，瘋狂謀「獨」挑釁，不斷製造事端，其所謂「維持現狀」不過是企圖瞞天過海、欺騙世人。當前，民進黨當局的謀「獨」挑釁，是兩岸關係緊張動盪的根源，是台海和平穩定的最大威脅。大陸打擊遏制「台獨」，是針對民進黨當局和「台獨」勢力的倒行逆施，絕不是針對廣大台灣同胞。民進黨當局挑撥離間，混淆視聽，欺騙不了台灣民眾和國際社會。

馬曉光說，大陸主張和平統一，以和平方式實現統一，最符合包括台灣在內的中華民族整體利益。大陸願意在一個中國原則基礎上解決兩岸分歧，推動兩岸關係和平發展推進和平統一進程。堅持九二共識、反對台獨是兩岸關係的共同政治基礎。民進黨當局否認九二共識，破壞對話基礎；謀求台獨分裂，關閉了兩岸對話的大門。這難道不是改變現狀。如果這也叫善意，那還有什麼叫惡意？如果這不是冒進，什麼是冒進？

他表示，民進黨當局上台以來，推進去中國化、漸進台獨，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。如果把這樣的台獨民粹包裝成所謂民主自由，吹噓所謂台灣越來越好，也太低估台灣民眾的智商。

馬曉光說，實現完全統一是海內外中華兒女的共同願望，是中華民族的共同意志。「台灣是祖國的寶島，是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣。台灣的前途由全體中國人民共同決定。」並批民進黨當局搞對抗、拒統一、謀台獨、走絕路，不過是謀一黨之私，裹挾不了2300萬台灣人民的意願，更阻擋不了歷史演進的大勢。

他還說，必須統一，也必然統一。大陸願與廣大台灣同胞和衷共濟、團結向前，粉碎任何台獨圖謀，共創統一、民族復興美好未來。

台獨 馬曉光 蔡英文 國台辦

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