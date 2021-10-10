陸學者：蔡英文「四堅持」綁架在野黨 兩岸衝突升高

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，蔡英文總統在國慶講話提出四個堅持，把中華民國與「中華人民共和國」並列、互不隸屬的說法，實際上是用民進黨的台獨黨綱綁架了二千三百萬人民，綁架了在野的國民黨和民眾黨，把兩岸衝突的氣氛升高。

包承柯指出，蔡英文的「四個堅持」充滿了挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是明明白白宣示要搞「台獨」。

包承柯稱，蔡英文把中華民國與中華人民共和國並列，這實際上是綁架了所有台灣人民，綁架承認九二共識的國民黨，和柯文哲的民眾黨。「兩岸絕不可能有兩個中央政府，目前兩岸分治的狀態，這可以談，透過和平方式解決」。

包承柯表示，蔡英文的國慶講話，把兩岸衝突氣氛升高，而不是和緩。

蔡英文五日在國際事物雜誌的和國慶講話都強調「民主與憲政體制的融和」，包承柯表示，她以為是為「台獨」加分。但大陸從未反對台灣民主，也從未反對台灣走民主之路，這也是為什麼大陸堅定要推動「一國兩制」。但北京最想強調，到底是要統一還是分裂，這才是核心，大陸堅決也有能力分對分裂。

廈大台研院副院長張文生則表示，大陸方面最在意蔡英文執意推動「修憲」。他強調，蔡英文提到修憲，未來推動修憲就是踩「兩岸紅線」，抵觸對抗大陸「反分裂國家法」第八條第三個條件，「實際上已經把兩岸和平統一的路堵死。未來，台海局勢將會更加嚴峻」。