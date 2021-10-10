蔡英文提四堅持 學者：大陸或解讀兩國論 兩岸恐更壞

總統蔡英文10日國慶演說針對兩岸關係提出包括「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等「四個堅持」。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示學者認為，蔡英文稱「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，這在大陸解讀將是「兩國論」。他認為，兩岸關係不會更好，只會更壞。

趙春山表示，蔡英文談話新的部分就是過往模糊論述現在更加清晰。比如，把兩岸關係定位為互不隸屬，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是首次把中華民國跟中華人民共和國提出來，蔡英文沒有提到一個中國，這在大陸解讀可能是「兩國論」。

他說，另外一部分是蔡英文將台灣安全與國際區域安全扣在一起，是民主力量合作，她運用國際牌。

趙春山認為，習近平昨日和蔡英文10日講話，都是堅持己見，各說各話，沒有交集。蔡總統的兩岸政策是「抗中保台」，中共則是「反獨促統」，雙方在兩岸關係上有不同的政策定位，追求的目標也不一樣。

他分析，台灣憂心中共的「反獨促統」會影響及危害到台灣的生存，中共則擔心「抗中保台」會影響其兩個百年目標的發展。在兩岸認知出現差異且缺乏溝通情況下，容易產生「戰略互疑」，升高「敵意螺旋」。

趙春山表示，兩岸在沒有溝通管道之下，未來容易造成誤判，擦槍走火，除非兩岸願意建立危機管理機制，不然，危機管控就只能依靠美國，觀察中美關係緩和是否能穩定台海局勢。不過，他認為，兩岸關係不會更好，只會更壞。