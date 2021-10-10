陸官媒指蔡談話「充斥一邊一國論調」 台海風暴再臨？

蔡英文總統在國慶文告提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持說法，大陸外圍官媒環球時報晚間發表社評指，蔡英文的演講充斥了「一邊一國」的論調；還指蔡過去稱謂對岸時除了直呼「中國」，也會將「大陸」、「對岸」交叉使用，這次講話只稱「中國」，「態度空前囂張」。

蔡總統的「四個堅持」提法，包括大陸學者和官媒都批評有「兩國論」或「一邊一國」的意涵，恐引發兩岸關係緊張升級。

環時社評指，蔡英文發表「雙十講話」，營造台灣是「民主防線的最前沿」形象，隱藏民進黨當局分裂中國而導致台灣局勢持續緊張的本質。

社評稱，蔡英文的演講充斥了「一邊一國」的論調，慶祝的雖是「中華民國」建國110周年，但蔡英文反覆突出強調72年，對1911年至1949年的那段歷史隻字不提，連辛亥革命這幾個字和孫中山的名字都沒有提。而且她說「中華民國」總是加個後綴，稱之為「中華民國台灣」。民進黨所做的是根本性的背叛，這與他們早就不承認自己是中國人一脈相承。

社評認為，蔡這次講話比她之前的講話更加強硬，揚言台灣要加強防衛能力，確保「沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑」，還宣揚了所謂「四個堅持」，包括「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

社評稱，看到大陸的實力不斷崛起，統一台灣的條件加快夯實，民進黨當局有意強化對抗大陸的姿態，用飲鴆止渴的方式尋求美國的保護，以及「民主大聯盟」的支持。

社評說，台灣的政治前途絕不可能由台灣社會來決定，它何去何從，這是中國國家主權的一部分。大一統的傳統穿越了中國歷史數千年，當今天這個國家的國力蓬勃向上時，台灣問題如何解決，答案已是既定的。民進黨當局完全不具備在國際上推翻一個中國原則的力量，它的很多話對標準的國際認知來說屬於昏話，是自嗨。

社評還說，兩岸終將統一，不「一國兩制」，莫非民進黨當局想要成就「一國一制」？歷史沒有更多的選擇了。